Kule AVM'den yerli ürün satışına destek

Kurulduğu günden bu yana ‘Aksaray'ın Öz sermayesi' sloganıyla kentte gıda sektörünün lokomotifi olan Kule Alışveriş Merkezleri (AVM) yıllardır yerel üreticiden sofraya gelen yerli üretim mamulleri satıyor.

Son aylarda ülkede yaşanan ekonomik krizle birlikte gıda sektöründe üzerine düşeni her zaman yapan Kule Alışveriş Merkezleri özellikle son aylarda yerli malı üreticilerine destek olma kampanyasına verdiği desteği daha da arttırarak yıllardır vermiş olduğu desteğin haklı gururunu yaşıyor. ‘Yerli üretim, yerel marketten alınır' sloganıyla özellikle yerli üreticilere destek olma konusunda yıllardır verdiği desteğin üzerine bir yenisini ekleyen Kule Alışveriş Merkezleri, bugün 13 mağazasında özellikle şarküteri süt ve süt ürünleri, manav reyonları ve diğer birçok reyonlarında yerel üreticiden direk tüketiciye ulaştırmak için çalışmalarına yoğunluk verdi. 13 şubesindeki birçok reyonda yerel üreticiden aldığı yerel ürünleri yine Aksaray'ın yerel sermayesi olan Kule Alışveriş Merkezlerinde vatandaşın beğenisine sunarak ekonomiye katkıda bulunuyor.

"Yerli ürün teşekkürü aldık"

Kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Kule Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ünalan, “Aksaray'ın Öz sermayesi' sloganıyla 20 yılı aşkındır ilimizde hizmet vermekteyiz. Bizler kurulduğumuz günden bu yana ilimizde yerel üretim yapan besicimizden, süt üreticimizden, kuru gıda, meyve, sebze ve birçok kalemdeki ürünlerimizi tedarik ediyorduk. 2013 yılında Aksaray Ticaret Odası bünyesinde yapılan bir toplantıda da Borsa Başkanımız Sayın Hamit Özkök yapmış olduğu konuşmada yerel üreticiye sürekli destek olan Aksaray'ın Öz sermayesine kamuoyu önünde teşekkür etmişti” dedi.

"Alımları 3 katına çıkardık"

Yerli üreticiden yapılan alımın 3 katına çıkarıldığını belirten Ünalan, “Yerli üreticimizin ürünlerini ön plana çıkarmaya ve raflarımızda bulundurmaya daha fazla özen göstereceğiz. Her zaman ilimiz ve ülkemizde iş, istihdam ve katma değer sağlama konusunda üzerimize düşenin en iyisini yapmak için yoğun çaba ve gayret içerisindeyiz. Bundan sonra da bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aksaray'ın öz sermayesinin 13 şubesinden alışveriş yapan tüm müşterilerimize de yerel ürünleri alması konusunda da teşvik edici çalışmalarımızı ve kampanyalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın da yerel üreticilerin mallarını alması konusunda desteklerini biliyoruz bu desteklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.