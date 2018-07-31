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31 Temmuz 2018 12:41

Kuyuda mahsur kalan kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da müstakil evin bahçesindeki 5 metrelik su kuyusuna düşerek kafası vanaya sıkışan yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuda mahsur kalan kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

31 Temmuz 2018 12:41


Olay, Laleli Mahallesi 4497 Sokak’ta bulunan Ramazan Yılmaz’a ait müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan kuyunun içinden kedi sesleri duyan ev sahibi Ramazan Yılmaz, kuyuya kedinin düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmak isteyen ancak başarı olamayan Yılmaz, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri ilk olarak kuyuya hava tahliyesi yaparak oksijen seviyesini yükseltti. Ardından kurtarma çalışmasına başlayan AFAD ekipleri 15 dakika süren çalışma sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtararak kuyudan çıkardı.




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