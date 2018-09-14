Kuyuda mahsur kalan yaşlı adamı AFAD kurtardı

Aksaray'da 30 metrelik su kuyusunun dibindeki hortumu takmak için iple kuyuya inen ve çıkmak isterken düşerek yaralanan 78 yaşındaki şahıs, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Armutlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mehmet Yıldırım, arkadaşı Abdurrahman Baylan (79) ile birlikte köye 10 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyusuna gitti. İçi boş olan su kuyusunun dibinde bulunan motora hortum bağlamak isteyen Yıldırım, köyde traktörü olan Hasan Hüseyin Tosun'dan yardım istedi. Traktörü ile birlikte kuyunun yanına gelen Hasan Hüseyin Tosun, burada traktörü bağladığı iple Mehmet Yıldırım'ı 30 metrelik boş su kuyusuna indirdi. Mehmet Yıldırım, su kuyusundaki hortumu bağladıktan sonra tekrar yukarı çıkmak isterken yaklaşık 4 metre sonra ipin kopması ile kuyunun dibine düştü. Bunun üzerine arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. İlk olarak kuyuda mahsur kalan Mehmet Yıldırım'a ışıklı bir baret gönderildi. Ardından bir AFAD görevlisi kuyuya indi. Kuyudan çıkarılan yaşlı adam, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abdurrahman Baylan, arkadaşının kuyuya inmek istediğini belirterek, “Bana yaylaya gidelim dedi. Kendisi benim yakınım olur. Bende gidelim dedim. Buraya geldik, ‘Ben kuyuya ineceğim' dedi. İnemezsin dedim, inme dedim. ‘Ben inerim, ne karışıyorsun sen bana' dedi. Sonra traktörcü arkadaşı çağırdık. Traktörcü geldi, ‘Sen şuraya şöyle bağla, ben ineceğim' dedi. O traktörcü de, ‘Ya hacı emmi tehlikeli, inme. İnersin, çıkamazsın' dedi. Tutturdu ben ineceğim diye. İndi bu seferde çıkaramadık. İpin bir ucu koptu, zor bağladık. Bağladık, biraz çıktıydı” dedi.