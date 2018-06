Maliye Bakanı Ağbal, esnaf ve iş adamları ile buluştu

Tarım ve hayvancılık alanındaki STK’lar ile yapılan toplantının ardından Aksaray Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçen Maliye Bakanı Naci Ağbal, fabrikaları gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Fabrika gezilerinin ardından bir restoranda düzenlenen toplantıda esnaf ve iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Ağbal, ekonomi ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de en büyük sorunumuz demokrasi karşıtları olmuştur”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bugün Aksaray’ımızı gördük ve Türkiye’nin yarınlarına olan umudumuz bir defa daha arttı. Bunu da Aksaray kendi hikayesinde gerçekleştirmiş. Türkiye’nin yaşadıklarına geriye dönük baktığımızda her zaman en büyük sorunumuz demokrasi karşıtları olmuş. Ne zaman demokrasi yerleşmeye kalkmış olsa güçler bunun önüne geçmiş. Demokrasi düşmanlarının gayretleri olmuş. Bunlara karşı her daim uyanık olmamız lazım. Bunlar her türlü kılığa giriyorlar. 80-90’larda başka kılıklara giriyorlardı, şimdi başka kılıf ve yüzlerle karşımıza çıkıyorlar. Bunlara itibar etmeyeceğiz” dedi.

“AK Parti 16 yılda ekonomide güçlü politikalar yaptı”

Bakan Naci Ağbal, Türkiye’nin 16 yıllık kazançları ve gelişimi hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin son 16 yılı Türkiye’nin hep kazandığı, büyüdüğü yıllar oldu. Vatandaş kazandı, daha iyi bir Türkiye’de yaşamaya başladı vatandaş. Ama bu dönemde ne oldu? Öncelikle güçlü bir siyasi irade teşekkül etti. Geçmiş dönemde karar alamayan hükümetlerin başarılı olamadıklarını gördük. Siyasi istikrar önemli, gerekli ama diğer taraftan da hükümetin uyguladığı politikaların da çok büyük önemi var. AK Parti 16 yıldır bu ülkede ekonomi kapsamında doğru ve güçlü politikalar yaptı. Yapısal reformları bu dönemde yaptık. Bugün Türkiye ekonomisi bu kadar sağlamsa, bunun en önemli sebeplerinden birisi yapmış olduğumuz yapısal reformlardır. Ne oldu? Türkiye ekonomisi bu sayede son 16 yılda ciddi anlamda büyüdü” diye konuştu.