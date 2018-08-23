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23 Ağustos 2018 19:57

Mandıra ve ev yangını paniğe neden oldu

Aksaray’da müstakil ev ve mandırada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Mandıra ve ev yangını paniğe neden oldu

23 Ağustos 2018 19:57


Yangın, Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ömer E.’ye ait müstakil evin bitişiğinde bulunan mandırada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonrası alevler mandırayı kısa sürede sardı. Büyüyen yangın mandıraya bitişik olan eve de sıçradı. Mandıra ve ev alevlere teslim olurken ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bağlıkaya Belde Belediyesi ve Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, 112 Acil Yardım ekipleri de olay yerinde her ihtimale karşı beklemede kaldı. Evin yandığını gören ev sahibi sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Mandıra ve ev yangının da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili araştırma başlattı.




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