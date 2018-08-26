Mazgalda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2403 Sokak Gök Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nasıl girdikleri bilinmeyen iki yavru kedi apartmanın havalandırma mazgalında mahsur kaldı. Kedilerin miyavlama seslerini duyan apartman sakinleri bir süre kedileri kurtarmak için çalışma yaptı. Kedileri kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma makası ile mazgal demirlerini ayırarak iki yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak mahallede bulunan çocuklara teslim etti.