Milletvekili İnceöz ve Başkan Yazgı aktivite merkezinde incelemelerde bulundu

AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Park Site AVM içinde Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Çocuk Aktivite Merkezinde incelemelerde bulundu. Milletvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın yapmış olduğu projelerin her zaman destekçisi olduğunu belirterek, “Gerçekten yaşlılarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı düşünen başkanımız var. Başkanımızın yapmış olduğu Çocuk Aktivite Merkezinde çocuklarımızın bilgi ve becerilerini geliştirecekleri bölümlerin oluşturulması kendilerinden önceki nesillerin ne tip oyuncaklarla oynadıklarını, nasıl bir çocukluktan geldiklerini görmesinde yardımcı olacak. Çocuklarımız oyuncak müzesinde geçmişten günümüze her türlü oyuncağı görecekler. Robotik kodlama ile robotlara hareket kabiliyeti kazandıracaklar, ahşaptan eski oyuncakları kendi el emekleri ile kendilerine oyuncaklar yapabilecekler. Çocuklarımızın kendilerini kanıtlayacağı aktivite merkezi şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise yaptığı açıklamada, “Şehrimize kazandırdığımız Çocuk Aktivite Merkezimizi Milletvekilimiz İlknur İnceöz ile birlikte yerinde inceledik. Çocukların sevgi dolu ortamda yetişmesine olanak sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezinde, Çocuk Kütüphanesi başta olmak üzere Tiyatro Salonu, Robotik Kodlama Eğitimi, Ahşap Atölyeleri, Oyun Odası, Ahşap Oyuncak Atölyesi, Kum Sınıfı ve eski günleri hatırlatan Oyuncak Müzesi yer alıyor. İnşallah bu ayın içinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çocuk Aktivite Merkezimiz çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Milletvekili İlknur İnceöz, AVM içerisinde bulunan esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal ettiler.