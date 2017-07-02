Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasında

Elinde bıçakla çevreyi gözetleyen hırsız, 5 dakika içerisinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Paşacık Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gitmek için motosikletini apartmanın bahçesine kilitleyen Erdi Delen (20), 5 dakika içerisinde markete gidip geldiğinde motosikletini bıraktığı yerde bulamadı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Delen, motosikletin çalındığını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan hırsızlık olayında elinde bıçakla gelen hırsız apartmanın etrafını gözetliyor. Ardından apartmanın arka duvarından bahçeye giren hırsız, kısa sürede motorun kilidini kırarak apartmanın ön kapısından motosikleti çıkartıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri hırsızın peşine düştü.

Motosiklet sahibi Erdi Delen, “Biz motoru bıraktık. Markete gittik geldik ve motosiklet yoktu” dedi.