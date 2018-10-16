Motosiklet üzerinde tehlikeye rağmen akrobasi hareketler yaptı

Aksaray'da motosikletin üzerine yatıp hızla ilerlediği karayolunda tehlikeye rağmen akrobasi hareketler yapan sürücü görenleri hayrete düşürdü

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Konya karayolunun Sultanhanı mevkisinde hızlı ilerleyen motosiklet sürücüsü görenler hayrete düşürdü. Motosikletin üzerine yatarak karayolunda seyreden motosiklet sürücünün sergilediği akrobasi hareketleri dikkat çekti.

Motosiklet sürücünün tehlikeli hareketleri otomobilde bulunan 1 kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hızını 130 kilometreye kadar artıran otomobil sürücüsünün bu hıza rağmen motosiklet sürücüsüne yetişmekte zorlandığı görüldü. Motosiklet sürücüsü bir ara ayaklarını havaya kaldırıp baş aşağı bir şekilde gitmesi de bu kadarına 'pes' dedirtti.