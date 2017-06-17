Muhtarlar iftarda bir araya geldi

Özel bir tesiste gerçekleştirilen programa 48 mahalle muhtarının yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik katıldı.

Programda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, organizasyon için Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak’a teşekkür ederek, muhtarların bir ilin en önemli taşları olduğunu söyledi. Vatandaşların en öncülüklü mercisinin muhtarlar olduğuna dikkat çeken Başkan Tetik, muhtarın vatandaşlardan aldığı talepleri gerekli mercilere ileterek çözüm ürettiklerini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Muhtarlarımız mahallelerimizin mihenk taşıdır. Vatandaşlarımız en ufak bir sorunlarında önce muhtarlarımıza ulaşır, sonra çözüm yolları aranır. Ben kendimde aynı zamanda muhtar olduğum için muhtarlarımızın çalışma performansını, sorun ve sıkıntılarını çok iyi bilirim. Allah’ıma şükürler olsun ki AK Parti hükümeti ile Türkiye’de her alanda yaşanan gelişme ve büyüme biz muhtarlara da yansıdı. Gelirlerimiz hükümetimiz tarafından iyileştirildi. Böylelikle bizlerde artık vatandaşlara daha iyi daha kaliteli hizmetler verebiliyoruz. Ben programımıza katılan tüm muhtar ve belediye başkan yardımcımız Canbulut’a teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut ise muhtarların önemli bir noktada hizmet verdiklerini belirterek, belediye olarak yaptıkları tüm çalışmalarda muhtarlarla istişare içinde olduklarını söyledi.

Muhtarlar ise sorun ve taleplerini ileterek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.