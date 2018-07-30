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30 Temmuz 2018 22:40

Narkotik köpeği ‘Çakı’ araçtaki gizli esrarı buldu

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ‘Çakı’, aracın tabanına gizlenmiş 3 kilo 670 gram kubar esrarı buldu.

Narkotik köpeği ‘Çakı’ araçtaki gizli esrarı buldu

30 Temmuz 2018 22:40


Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 06 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Arif S.’nin (27) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobili arama noktasına çekerek narkotik dedektör köpeği ‘Çakı’ isimli köpekle arama yaptı. Yapılan arama esnasında köpeğin aracın taban kısmına tepki vermesi üzerine aracı bagaj ve alt kısmından açan polis ekipleri, poşete sarılı zulalanmış 3 kilo 670 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Sürücü Arif S., uyuşturucu madde nakletmek ve bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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