Odunlukta çıkan yangına hortumlu müdahale

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içinde kalan odunluktaki yangını bir vatandaş hortumla su dökerek söndürmeye çalıştı.

Yangın, Zafer Mahallesi 6832 Sokak'taki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ö.'ye ait müstakil evin odunlukta bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm odunluğu sararken, vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar bahçede bulunan hortumla yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.