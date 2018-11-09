Öğrenciler farkındalık için mektup gönderdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler PTT teşkilatının kuruluşunun 178. yılı münasebetiyle farkındalık oluşturmak için toplu mektup gönderdi.

İnternetin hayatımıza hızla girmesiyle birlikte neredeyse mektuplar yazılmaz hale geldi. Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Eskil Ortaokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak ve mektup gönderme alışkanlığını tekrar canlandırmak amacıyla Eskil PTT Müdürlüğünü ziyaret ederek toplu şekilde yakınlarına mektup gönderdi. Okul Müdürü Hüseyin Sezer'in refakatinde Eskil PTT Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, burada aynı zamanda uygulamalı mektup gönderme eğitimini de aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Hüseyin Sezer, “PTT'nin 178. yılını kutluyorum. PTT ülkemiz için çok önemli bir kurumdur. Hem harp döneminde, hem de barış döneminde bütün iletişimi postane sağlamıştır. PTT müdürümüz okulumuzu ziyaret etmişti. Biz de iadeyi ziyarette bulunduk. Aynı zamanda öğrencilerimize uygulamalı mektup atma eğitimi verdik” dedi. PTT Müdürü Orhan Vahapoğlu ise “Kuruluşumuzun 178. yıldönümünde Eskil Ortaokulu öğrencileri bizleri ziyaret etti. Bizi çok mutlu ettiler. Kendilerine bir ziyaretimizde mektup zarfı ve kağıt vermiştik. Mektup yazma zevkini çocuklarımıza aşılamak için. Onlar da mektup göndermeyi kabul etmişler ve bizi ziyaret ettiler. Hepsine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.