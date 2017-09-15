etabının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ortaköy ilçesinde düzenlenen temel atma törenine Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Konya Karayolları Bölge Müdürü Turgut Aydın, Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan ve Ortaköy hakkında bilgiler aktaran Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Aksaray da başlatmış olduğumuz hizmet politikamızı insanlara hizmet etmenin yerinde doğru olduğunu düşünerek, devlet politikamızın da esas aldığı, insanları doğduğu yerde doyurabilmek ilkesi ile biz de Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezini Ortaköy ilçemize kazandırmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Ben buradan Ortaköy ilçemizde yatırım yapan, girişimci ruhunu ortaya koyan çok cesaretli yatırımcılarımızla gurur duyuyorum. Çünkü ilimiz Aksaray’ı, Ortaköy ilçemizde yaptıkları ticari faaliyetlerle en iyi şekilde temsil ediyorlar. Allah bize öyle işler nasip etti ki birlik ve beraberliğimizle ortaya çıktığımız bu yolda başta sayın valimizin himayelerinde her projemiz sonuca ulaşmıştır. Siyasetçilerimizin de destekleri ile yapamayacağımız hiç bir iş yoktur. Buranın arsa alımında sayın grup başkan vekilimizin destekleri ve gayretleri, siyasetçilerimizin birlikteliği bu gücü ortaya çıkardı, biz de bu potansiyeli görerek bu yatırımı yapmayı uygun görerek temelini attık. Şehrimizin sadece Ortaköy’ünde değil bütün ilçelerinde vermiş olduğumuz sözler var. Bu sözleri de yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Başta bizlere omuz veren üyelerimize, sayın valimize, siyasetçilerimize ve bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Temelini atacağımız Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinin 2. etabının ilçemize, Aksaray’ımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, Başkan Özkök’ün şahsında yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür ederek, "Burada daha önceden temelini attığımız 36 tane depo ve işyerinin 2. etap temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben özellikle bu bölgede çocukluğu geçmiş bir kardeşiniz olarak eskiden beri Ortaköy’ün ticareti çok canlıydı. Bu canlılığı arttırmak için Ortaköy’ümüze önemli yatırımları hayata geçirebilme gayreti içerisindeyiz. İktidara geldiğimiz günden beri ’Yol medeniyettir’ diyoruz. Burada uzun süredir alt yapı çalışmalarının teknik sebeplerden dolayı gecikmesi dahi olsa bir duble yol çalışmamız başlamış durumda. Bu gün Konya Karayolları Bölge Müdürümüz ile beraber duble yol çalışmalarını inceledik. Burada yapılacak olan duble yolla beraber hem güvenli yol geçişi hem de burada temelini attığımız tarım ticaret merkezine gidiş gelişler çok daha kolay olacaktır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bunun yanında Ortaköy’e yapacağımız yatırımları arttırarak devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Adliye, okul, hastane vs. gibi ne gerekiyorsa bu yatırımların bizzat takipçisi olacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Ortaköy’ümüze kazandırılan tarım ticaret merkezinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.