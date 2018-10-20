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Otomobil çalan hırsızlar bir saatte yakalandı

Aksaray’da hastane bahçesinden otomobil çalan iki hırsız, çaldıkları arabayla bir saat sonra polise yakalandı.

Aksaray'da hastane bahçesinden otomobil çalan iki hırsız, çaldıkları arabayla bir saat sonra polise yakalandı.


Olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Kamil Demir (53), 68 FC 865 plakalı otomobilini park ettikten sonra acil servise girdi. Bu sırada harekete geçen V.A. (32) ve O.A. (28) isimli iki hırsız, otomobilin kapısını başka bir anahtarla açarak düz kontakla aracı çalıştırarak hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra hastanedeki yakınının tedavisi biten otomobil sahibi oto parka bıraktığı otomobilini bulamayınca durumu polise bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatarak hırsızların peşine düştü. İlk olarak şehir polis kameralarından işe başlayan polis ekipleri hastane acil servis yolunda bulunan şehir polis kamerasını ve diğer kameraları takip ederek aracın Ortaköy ilçesine gittiğini tespit etti. Aracı çalan iki şüphelinin de kimliğini tespit eden polis ekipleri kısa sürede ilçeye giderek belirlenen adrese operasyon düzenledi. Hırsızlık olayından bir saat sonra gerçekleştirilen operasyonda iki hırsız çaldıkları otomobil ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi. Otomobilin sahibi Kamil Demir, emniyet görevlilerine kısa sürede otomobilini buldukları için teşekkür etti.


İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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