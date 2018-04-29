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29 Nisan 2018 21:46

Otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

29 Nisan 2018 21:46

Kazada 1’i bebek 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsaları Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyreden Burak Yüksel (20) idaresindeki 68 BN 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Öznur Ircı (30), 5 aylık Ayşenaz Ircı, Furkan Alp Pınar (10), Mehmet Said Kılıç (16), İbrahim Ege Ircı (5), Nuray Çıtak Yüksel (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 aylık Ayşenaz Ircı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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