Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray’a yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakasını ve sürücüsünü belirledikleri otomobil için Aksaray Ankara Karayolunda pusuya yattı. 68 plakalı şüpheli aracın gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, ilk olarak araç sürücüsü M.A.’yı (31) gözaltına aldı. Ardından otomobilde narkotik detektörü polis köpeğiyle geniş çaplı arama yapan polis ekipleri araç içerisinde gizli bölmelere saklanmış bin 403 adet uyuşturucu ecstasy isimli hap ele geçirdi. Operasyonun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli, sorgusunun ardından uyuşturucu madde nakletmek ve ticaretini yapmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Aksaray Cezaevine gönderildi.