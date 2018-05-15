Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:32

Otomobilin hızını sabitleyen sürücü yolcu koltuğuna oturdu

Aksaray’da otomobilin hızını sabitleyerek yan koltuğa geçen trafik magandası hem kendi canını, hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı.

Otomobilin hızını sabitleyen sürücü yolcu koltuğuna oturdu

15 Mayıs 2018 11:32


Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otogar yan yoldan şehir merkezi istikametine seyreden otomobil sürücüsü, aracın hızını sabitledikten sonra şoför koltuğundan kalkarak yolcu koltuğuna geçti. Buradan direksiyon kontrolünü sağlayarak aracı kullanan sürücü tüm olan biteni telefonla yanındaki arkadaşına çektirdi. Yolcu koltuğunda hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak 100 ile 110 kilometre hızla otomobili kullanan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük tepki aldı. Yolcu koltuğunda araç kullanırken aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan sürücü, ayrıca kimsenin denememesi için de uyarılarda bulundu.


Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri sürücünün kimliğini belirleyerek Meydan Mahallesi’nde bulunan evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan sürücü Y.U. (30) gözaltına alınırken, kamerayı kullanan kadın B.L. ise (31) evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, gazetecilerin sorularına, "Bir anlık gençlik gafleti ağabey, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sürücü ve kadın arkadaşı Aksaray Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç