Otomobilin hızını sabitleyen sürücü yolcu koltuğuna oturdu

Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otogar yan yoldan şehir merkezi istikametine seyreden otomobil sürücüsü, aracın hızını sabitledikten sonra şoför koltuğundan kalkarak yolcu koltuğuna geçti. Buradan direksiyon kontrolünü sağlayarak aracı kullanan sürücü tüm olan biteni telefonla yanındaki arkadaşına çektirdi. Yolcu koltuğunda hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak 100 ile 110 kilometre hızla otomobili kullanan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük tepki aldı. Yolcu koltuğunda araç kullanırken aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan sürücü, ayrıca kimsenin denememesi için de uyarılarda bulundu.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri sürücünün kimliğini belirleyerek Meydan Mahallesi’nde bulunan evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan sürücü Y.U. (30) gözaltına alınırken, kamerayı kullanan kadın B.L. ise (31) evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, gazetecilerin sorularına, "Bir anlık gençlik gafleti ağabey, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sürücü ve kadın arkadaşı Aksaray Adliyesine sevk edildi.