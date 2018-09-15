Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Aksaray'da aracın kaputuna sıkışan minik kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2446 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar otomobilin sahibine ulaşarak kaputu açıp kediyi çıkartmaya çalıştı. Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altından ve yan tarafından alta girerek sıkışan yavru kediyi kısa süreli çalışma sonucu sağ salim çıkarttı. Minik kediyi kurtardıktan sonra yarası olup olmadığını kontrol eden itfaiye ekipleri, kedide bir yaralanma görmeyince serbest bıraktı.