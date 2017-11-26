Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Aksaray-Ankara karayolu 2’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Samet H. (24) idaresindeki 68 ER 030 plakalı otomobille, aynı istikamete seyreden Alparslan Abdullah A. (34) idaresindeki 68 AK 523 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 50 metre sürüklenerek bir tesiste park halindeki otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Alparslan Abdullah A. ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, vücudunun birçok yerinde kırık olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü Samet H. gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.