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03 Mayıs 2018 18:23

Otomobille çarpışan motosikletli havada taklalar atarak yere düştü

Aksaray’da otomobille çarpışan motosiklet sürücünün havada defalarca dönerek yere düşme anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Otomobille çarpışan motosikletli havada taklalar atarak yere düştü

03 Mayıs 2018 18:23


Kaza, Coğlaki Mahallesi Coğlaki Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 2018 tarihinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile hızla çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan sürücünün havada defalarca takla attıktan sonra yere düştüğü görülüyor. Yaşanan kaza anı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.




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