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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray B. (21) idaresindeki 68 HK 121 plakalı otomobil, hastane kavşağında Ramazan D. (53) yönetimindeki 68 DA 113 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücü Ramazan D. ve yanında bulunan Sebahat Ç. (55) yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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