(Özel haber) 1,5 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı sevgisi

Türk bayrağına aşırı sevgisi olan çocuk, 10’uncu Yıl Marşı’nın çalması ile birlikte hemen harekete geçerek bayrağını alıp sallamaya başlıyor.

Anne Huriye Özcan, oturdukları odada bulunan sandık üzerindeki bayrağın yere düşmesi sonucu bayrağı yerden alarak önce öpüp sonra sandığa yeniden koydu. Bu sırada bunu gören 1,5 yaşındaki oğlu Şaban Kağan Özcan, annesinin öperek kaldırdığı bayrağı alarak önce defalarca öpüyor, sonra da sallıyor. Ailesinin 10’uncu Yıl Marşı’nı açması üzerine harekete geçen 1,5 yaşındaki Özcan, hemen bayrağı alarak sallamaya başlıyor. Ailesi tarafından görüntülenen ve sosyal medyaya yüklenen Şaban Kağan’ın görüntüleri yoğun ilgi gördü. Sevimliliğiyle dikkatleri çeken 1,5 yaşındaki Şaban Kağan’ın Türk bayrağını defalarca öperken çekilen görüntüleri büyük beğeni topluyor.