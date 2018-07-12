Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray’da nüfusun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, son 2 yılda buzağı ölümlerinin önüne geçmek için eğitim ve aşılama çalışmalarını genişleten Damızlık Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, buzağı ölümlerini yüzde 50 oranında geriye çekmeyi başardı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılını da buzağı ölümlerini engelleme yılı ilan etmesi ile birlikte eğitim ve aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

2 yılda yüzde 50 buzağı ölümleri engellendi

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, 2 yıl önce Aksaray’da yüzde 14 seviyelerinde olan buzağı ölüm oranını yapılan eğitim ve aşılama çalışmasıyla yüzde 7’lere çekerek buzağı ölümlerinin önüne geçtiklerini belirterek, “Aşı uygulaması il müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız bir uygulama. Buradaki amaç ‘Buzağılar ölmesin’ sloganıyla bakanlığımız ili birlikte çıktığımız program dahilinde çalışmalar yapıyoruz. 2 yıl kadar önce Aksaray’da yüzde 14 seviyesinde olan buzağı ölümleri bugün yüzde 7’lere kadar çekildi. Bunun esas nedeni de, tarım il müdürlüğü ve bizim yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar, verilen eğitimler. Biz burada tarım il müdürlüğüyle damızlık birliği olarak yapmış olduğumuz protokol neticesinde üyelerin neredeyse tamamına bu eğitimi verdik. Bu eğitimlerinde yavaş yavaş sonuçlarını almaya başladık. Bu da tabi buzağı ölümlerini yüzde 50 seviyesinde azalttı” dedi.

“Buzağı ölümlerini engellersek, yurt dışından ithalatı bitiririz”

Türkiye’nin yılda 500 bin hayvan ithal ettiğini, Türkiye’de ise yılda 510 bin buzağının öldüğüne dikkat çeken Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Bayan, bu ölümleri kesinlikle tamamen bitirmemiz gerektiğini söyledi. Buzağı ölümlerinin engellenmesinin Türkiye için, ülke ekonomisi için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, “Bunun yanında gerçekten buzağıların ölmemesi gerekiyor. Yurtdışından biz aşağı yukarı yılda 400-500 bine yakın hayvan ithalatımız oluyor. Buzağı ölümlerine baktığımızda da ölümlerinde ithal ettiğimiz hayvan sayısıyla aynı oranda ve hatta bazen daha fazla, 500-510 bin civarında buzağı kaybımız olduğunu görüyoruz. Eğer biz bu buzağı ölümlerinin önüne geçersek yurtdışına bizim paramızın gitmesini engellemiş olur, ithalatı yapmamış oluruz, kendi ürettiğimiz hayvanlarla çok daha güzel verimler elde edebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

“Amacımız buzağılarımız ölmesin, ülkemiz kazansın”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılını buzağı ölümlerini engellenme yılı olarak ilan ettiğini belirterek, “Biz de bu kapsamda Aksaray’da çalışmalar başlattık. 2018 yılında buzağı ölümlerini en az seviyeye çekmek için birçok çalışma yaptık. Önce bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmamızda ilk olarak ölümleri tespit ettik. Bizim nerede ve nasıl ölümlerimiz var. Çalışmalarda en büyük eksikliğin eğitim olduğunu gördük. Bu kapsamda da eğitim kursları açtık. 98’e yakın süt sığırcılığı kursu açtık. Bu kurslarda buzağı ölümlerinin engellenmesi kapsamında çok ayrıntılı eğitimler verdik. Bu eğitimler sonucunda buzağı ölümlerinin engellenmesi sağlandı ve ölümler daha aşağı seviyeye çekildi. Amacımız ülkemizdeki buzağılarımız ölmesin, ülkemiz kazansın" şeklinde konuştu.

Üreticiler ise geçen yıla oranla bu yıl buzağı ölümlerinin azaldığını söylediler.