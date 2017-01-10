Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 10:52

(Özel Haber) Cebindeki son parasıyla güvercinleri doyurdu

(Özel Haber) Cebindeki son parasıyla güvercinleri doyurdu

10 Ocak 2017 10:52

Aksaray’da kredi borcunu ödemek için bankaya giden vatandaş, borcunu ödedikten sonra cebinde kalan son parasıyla yem alarak soğuk havada aç kalan güvercinleri doyurdu.
Aksaray’da kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Cumali Tıpırdamaz (27), çektiği kredinin borcunu ödemek için bankaya gitti. Bankaya borcunu ödedikten sonra 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan geçen Tıpırdamaz, burada kuşların yiyecek bir şeyler aradığını gördü. Bunun üzerine buğday değirmencilerine giden Cumali Tıpırdamaz, cebinde kalan son 10 TL’nin 5 TL’sine yaklaşık 3 kilo buğday alarak yeniden meydana geldi. Burada aldığı buğdayları kuşlara atan Tıpırdamaz, aç kalan kuşları kısa sürede meydanda topladı. Aç kalan kuşlar Cumali Tıpırdamız’ın attığı buğdayla karınlarını doyururken, Tıpırdamaz cebinde kalan 5 TL’yi yol parası yaparak işine gitti.
Bankaya giderek kredi borcunu ödediğini ifade eden Cumali Tıpırdamaz, "Kuşları aç gördüm. Benim vicdanım el vermedi. Kış gününde kuşlar ne yiyecek? Cebimde 10 TL kalmıştı. 5 lirasına yem aldım, 5 lirayı da yol parası yapacağım. Yaklaşık 3 kilo yem aldım. Herkese kuşlara yem almasını tavsiye ederim. İnsanların karnı doyuyor ama o canlılar ne yiyecek? Cebimde 2 lira da kalsa gidip kuşlara yem alacağım dedim. Cebimde son kuruşa kadar kuşlara yem aldım” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç