(Özel haber) Kapı hırsızları mahallede kapı bırakmadı

Sabah kalktıklarında bahçe kapılarının olmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı mahalleye gelen hırsız ya da hırsızlar, mahallede bulunan müstakil ev ve apartmanların demir bahçe kapılarını çaldı. Sabah kalktıklarında kapıların olmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahalledeki tüm apartman ve müstakil evlerin kapısını tek tek kontrol etti. Aynı mahallede toplam 8 demir bahçe kapısını çalan hırsızlar kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırma yaptı.

“Mahallede kapı bırakmamışlar”

Olay sonrası hem üzgün, hem de şaşkın olan mahalle sakinleri ise sabah kalktıklarında kapıların olmadığını fark ettiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam, “Kapılarımızı götürdüler. Sabah kalktık yoktu. Yani şu an gördüğümüz 4 tane, fazlasını bilmiyoruz, olabilir. Akşam vardı kapılarımız, sabah kalktık yoktu. Sadece bunu gördük. Götürenleri görmedik. Mahallede kapı bırakmamışlar” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.