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22 Kasım 2017 16:55

(Özel haber) ’Tayyip Dede’ diye bağıran 3,5 yaşındaki Gülhan’ın Erdoğan sevgisi

Bademcik ameliyatı olduğu sırada iğne yapılırken korkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seven kızına korkmaması için ‘Seni Tayyip Dedene götüreceğim’ diye söz veren 30 yaşındaki Senem Aydoğdu ve 3,5 yaşındaki kızı Gülhan Aydoğdu’nun hayalleri gerçek oldu.

(Özel haber) ’Tayyip Dede’ diye bağıran 3,5 yaşındaki Gülhan’ın Erdoğan sevgisi

22 Kasım 2017 16:55


Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ve danışmanı tarafından dün yapılan AK Parti Grup Toplantısına annesiyle beraber giden 3,5 yaşındaki Gülhan Aydoğdu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüde konuşma yaptığı sırada ‘Tayyip Dede’ diye seslenmesi herkesi gülümsetti. Ardından konuşmasını kesen ve kız çocuğuna ‘Efendim’ diyerek cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından küçük Gülhan’ın yanına giderek onunla bir süre vakit geçirip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kız çocuğuna oyuncak hediye ederek toplantıdan ayrıldı.


Grup toplantısından çıktıktan sonra memleketi Aksaray’a gelen anne ve kız çocuğu orada yaşadıklarını anlattı. Anne Senem Aydoğdu, “Gülhan bademcik ameliyatına girmişti. Ağlıyordu. Kızım ağlama sus dedim. ‘Tayyip Dedeme götürürsen ağlamayacağım’ dedi. Söz vermiştim. Sonra da Rabbim nasip etti ve buraya toplantıya da gelmişlerdi. Geldiklerinde gittik ama onun kucağına gidemedi o konuşmaya kalktığı için. Başbakanımızın kucağına gitmişti. Ondan sonra Mustafa milletvekilimizin danışmanı Bayram’ı aradım. O da vesile oldu. Onun sayesinde oraya gittik. Orada ben kızımı geriden Tayyip Dedesini göstereyim geleyim dedim. Çok ağlıyor, çok istiyordu. Afişleri falan gördü mü ‘Anne yalan söyledin. Beni Tayyip Dedeme götürmedin’ diyordu. Oraya gidince de hiç beklemediğim şekilde kızım Cumhurbaşkanımızı görünce ‘Tayyip Dede’ diye çığlığı bastı. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımız ‘Efendim’ dedi. Ben de çok şaşırdım. Rabia işareti yapıyordu kızım sürekli, Tayyip Dedem yapıyor diye. Orada da yaptı. Sonra da aşağıya indik. Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde ilgilendi bizimle. Gülhan’ı kucağına aldı. Gülhan çok sevindi ve çok mutlu oldu. Televizyonlarda görünce ‘Tayyip Dedem’ çıktı diye bakıyordu sürekli” dedi.


3,5 yaşındaki Gülhan ise “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor musun?” sorusuna, “Seviyorum. Çünkü Tayyip Dedemi özledim. Annem doktora giderken koluma iğne yapmıştı. Söz vermişti o zaman” dedi.


“Annen neden söz verdi” sorusunu yanıtlayan minik Gülhan, “Tayyip Dedeme yarın gidelim diye ve gittik. Seviyorum. Önce konuşuyordu, sonra kucağına geçtim. Sonra bana oyuncak verdiler. Öptüm, sarıldım” diye konuştu.




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