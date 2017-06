(Özel haber) - Türkiye’nin hayvancılığı Aksaray’da masaya yatırıldı

Aksaray protokolünün ve 22 il başkanının katıldığı toplantıda Türkiye genelindeki hayvancılık sorunları, çözüm önerileri, gelişmeler ve kaliteli üretim çalışmaları masaya yatırıldı. Programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, tarım ve hayvancılığın yaşam için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Her canlı için beslenme, tabi ki insan için de beslenme en önemli ihtiyaç. Olmazsa olmazlardan biri. Tarım, hayvancılık olmazsa olmaz. Günümüzde beslenme daha da önemli. Çünkü bilinen tarihte 1900’lü yılların başına kadar dünya nüfusu 1 milyarı hiç geçmemiş. Ama 15-20 bin yıl içerisinde 1 milyarı geçmeyen nüfus, 100 yıl içerisinde, 120 yıl içerisinde bugün 7-8 milyarlara çıktı. Ortalama ömrün de her geçen gün arttığını düşünürsek bu belki önümüzdeki 100 yılda daha da katlanarak artacak. Ama maalesef buna ters orantılı olarak tarım alanlarımız azalıyor. Tarımla uğraşan nüfusumuz azalıyor. Bu da önümüzdeki dönem içerisinde bugün de beslenmenin, tarım ve hayvancılığın önemini daha da artıracak. Tarihe baktığımızda bizim millet olarak ecdadımızın en önemli geçim kaynağı hayvancılık. Tarihin ilk zamanlarından itibaren milletimiz, ecdadımız hayvancılıkla geçinmiş. O kadar ki yaşam biçiminde hayvancılığa bağlı olarak geliştirmiş. Hayvanlarını besleyebilmek kaydıyla yerleşimlerini oluşturmuş. Et ve süt tüketiminde maalesef ortalamanın altındayız. Aksaray olarak üretimimiz yüksek. Sütte 340-360 bin ton yıllık üretimimiz. Ette de yaklaşık 12-13 bin ton yıllık et üretimimiz var” dedi.

"Avrupa ile kapasitede değil, kalitede yarışacağız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Türkiye’de 14,5 milyon büyükbaş hayvan olduğunu belirterek, “Ülkemiz olarak 14,5 milyon büyükbaş hayvanımız var. Bunun yaklaşık 5,5 milyon adedi sağılır vaziyette hayvanımız var. Yıllık süt üretimimiz 18,5 milyon ton civarında. Bu kadar sığır sayımızın içinde eski tip dediğimiz yerli cins hayvanlarımızın oranı da genelde yüzde 15 civarında. Aksaray’da bu yüzde 15 rakamı daha düşük. Yani, Aksaray’daki hayvanlarımızın genetik kabiliyeti, kültür oranları daha ülke ortalamasına göre yüksek. Biz üretiyoruz da, nasıl bir süt üretiyoruz sorusunu cevaplamamız lazım. Nasıl süt üretiyoruz dan kasıt, artık ülke olarak da düşünürsek 18,5 milyon süt üretimimiz var. Kişi sayısına bölerseniz yaklaşık kişi bayına 220 litre kişi yıl gibi bir rakama tekabül ediyor. Bundan sonraki çalışmamız işte bu süt oranını yükseltmek ve kaliteye ilişkilendirmemiz gerekiyor. Süt analiz desteği diye bir uygulamaya başladık. Bu yıl da devam edecek. Buradaki amacımız da, bazı kalite kriterlerini sağlayan süt üreticilerine ilave bir destek. Bu fiyat hayvan başına yıllık 120 TL civarında. Yani bu aldığı süt desteğinden hariç bir destek anlamına geliyor. Burada biz ilk etapta mikrobiyolojik yük, yağ ve proteini analizde öne çıkarmak istiyoruz. Keza, Avrupa ile yarışabilmemiz için artık üretim kapasitelerimizi karşılaştırmak gibi bir yaklaşımımız olmamalı, kalite ile olmalı. Şu anda Hollanda’nın yağ oranı yüzde 4,4, 4,2 civarında. Bizde ise ortalama 3,5 civarında. Hatta biraz daha altını da söyleyebilirim. Tabi 3,5 ülkesel olarak ortalama bir değerdir. Bunun yanında 4, 4,1’i yakalamış veya üzerinde üretim yapan işletmelerinde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalettin Özden ise 4 kontrol projesini ele alarak, “4 kontrol projesi kesintisiz olarak 2000 yılından beri devam etmekte. 2000 yılında siyah alaca, Holstein ırkı ile girdiğimiz bu yolda son 7-8 yıldır kombine ırk dediğimiz Simental, Montofon veya Brown Swiss ırkı boğaları da işletmemize katarak Türk hayvancılığına bir çeşit kattık. Bu kombine ırkta et açığımızı bir nebze de olsa giderilmesini amaçladık” ifadelerini kullandı.

"Aksaray’da 226 bin kayıtlı hayvan var"

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise Aksaray’da hayvan sayıları ve gelişmelerden bahsederek, “Aksarayımızda yaklaşık 226 bin civarında kayıtlı hayvan sayımız var. Bunların 103 bini damızlık birliğine üye hayvanlardır. 45 bini damızlık birliğine kayıtlı anaç sığır sayısıdır. Aksarayımızda yaklaşık 152 bin Holstein ırkı hayvanımız var. 62 bin Simental hayvanımız var. 6 bin 500 Montofon, 400 adet de İsveç Kırmızı ırkımız var. Bunun yanında da yaklaşık 5 bine yakın da yerli ırkımız var. Aksarayımızda yaklaşık günlük bin 70 ton süt üretiliyor. Bunun yaklaşık 170 tonu Aksaray damızlık birliği aracılığı ile pazarlanıyor. Bu sütler 3 ulusal firmaya verilmekte. Aksaray’da bugün itibari ile hastalıklarından ari işletme sayısı ise 25 adettir. Aksaray’da ıslah çalışmalarını biz veteriner hekimlerle yaptığımız protokol neticesinde bütün üyelerimize Gen Türk spermaları uygulaması ile ıslah yapmaktayız. Geçen yıl suni tohumlama sayısı aylık 7 bin 500 iken, bu yıl ilk 6 ayda müthiş bir düşme var. Aylık suni tohumlama sayısı 4 bin 500’e falan gerilediğini görüyoruz. Bu gerçekten devletimiz tarafından kayda alınması gerekir. Çünkü ıslah açısından çok gerilere gitmeye başladık. Biz eski yıllara geri dönmek istemiyoruz. Türkiye’deki hayvancılık ırkını daha ileriye götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kaliteli üretim, sağlıklı ve hijyenik üretim, kazançlı üretim ve geliştirme konuları masaya yatırılarak değerlendirildi.