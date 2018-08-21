(Özel Haber) Urfalı tarım işçilerinin çadırda kurban kesimi

Aratol bölgesinde yaşayan yaklaşık bin 500 kişilik tarım işçilerinin bir kısmı da bayram olmasına rağmen tarlalarda çalışmalarını sürdürdü. Çadırlarının önlerinde tekbir eşliğinde kurbanlarını kesen tarım işçileri, kurban kesiminin ardından yeniden tarım arazilerindeki çalışmalarına döndü. Genç yaşlı, çoluk çocuk demeden çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçileri, kurban kesiminin ardından birbirleri ile bayramlaşırken, Tüm İslam Alemi’nin de bayramını kutladı.

Şanlıurfa’dan Aksaray’a çalışmak için geldiklerini belirten Şanlıurfalı tarım işçisi İsmail Küçük (48), “Şanlıurfa’dan geldik, tarım işçisiyiz. Burada 6-7 ay kalıyoruz. 2 bayramı da burada geçiriyoruz. Kurbanlarımızı burada kesiyoruz. Kurbanlarımızı kestikten sonra tarla işimize devam edeceğiz. 11’inci aya kadar işe burada devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfalı tarım işçisi Halil Çifçili (41), “Şanlıurfa’dan geldik Aksaray’a. Aksaray’da çadırlarda kalıyoruz işte, mevsimlik işçiyiz. Kurban Bayramımızı kendi çadırlarımızda kutluyoruz. Sabah işe gidip akşam geliyoruz. Bütün İslam Alemi’nin bayramı mübarek olsun. Elhamdülillah, çok şükür” diye konuştu.

Bir diğer tarım işçisi İsmail Demir (53) ise, “Çadırımız budur görüyorsunuz. Halimiz böyle. Çocuklarımızla burada bayramı geçiriyoruz. Yevmiyemiz 30 TL’ye geliyor. Mecbur kaldığımız için buna razıyız. Herkes bunu biliyor” dedi.

“Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise “Tarım işçileri olmazsa biz tarım yapamayız. Köyümüze Urfa’dan gelen yaklaşık bin 500 ile 2 bin civarı şu anda tarım işçimiz var. Bugün bayramın 1’inci günü. O kardeşlerimizde dini vecibelerini yerine getirdiler. Birçok kardeşimiz kurbanını kesti. Şu anda bayramın 1’inci günü. Biz de hem köy muhtarı olarak, ziraat odası başkanı olarak, köy halkı olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.