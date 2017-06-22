Türkiye’deki şeker pancarı üretiminde kaliteli ve üretim bazında 3’üncü sırada yer alan Aksaray’da çiftçiler rekolteden umutlu.

Şeker pancarı tarlalarında incelemeler yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ve ziraat mühendisleri, ekim alanlarında herhangi bir zararlıyla karşılaşmadıklarını belirterek, üreticilerin en ufak bir sıkıntıda ziraat odası veya tarım hayvancılık müdürlüklerine başvurmalarını istedi.

Şeker pancarı tarlasında yaptığı incelemelerin ardından bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, bu yılki üretimin son derece iyi ve verimli olacağını düşündüklerini belirterek, “Şeker pancarının içindeyiz, gördüğümüz gibi pancarımız iyi Allah’a binlerce şükürler olsun. Tabi ufak tefek sıkıntılar oluyor. Karakurt dediğimiz ve buna benzer çeşitli zararlı kurtlar var. Burada il tarım müdürlüğümüzün ve ziraat odamızın ziraat mühendisleri ve ayrıca şeker şirketinin ziraat mühendisleri var. Pancar şekeri ile ilgili üreticilerimizin bir sıkıntısı olursa kesinlikle bu kurumlara müracaat etsinler. Şu an pancarında tam gelişme zamanı. Pancarı çıkarttık, kurtardık ve bu hale geldi. Üreticilerimiz sık sık tarlalarına giderlerse, ziyaret ederse, tarlasında zararlı kurttur, böcektir bu gibi zararlı şeyleri de görürlerse teknik elemanlardan, yani ziraat mühendislerinden bilgi alırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

"Aksaray şeker pancarı üretiminde Türkiye’de 3’üncü"

Kaliteli ve doğal bir şeker pancarı üretimi ile Aksaray’ın Türkiye genelinde hem üretim, hem de kalite bazında 3’üncü sırada yer aldığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “İlimiz şeker pancarında Türkiye 3’üncüsü. 2 tane fabrikayı besliyoruz. Tabi Aksaray’ın şekeri de, pancarı da kalbe çok iyi geliyor. Şeker pancarı gerçekten gördüğümüz gibi doğal bir şekilde üretiliyor. Ben inşallah 2017 yılı içerisinde de üreticilerimiz sıkıntısız bir şeker pancarını kaldırırlar diye düşünüyorum, bereketli olsun diyorum” şeklinde konuştu.

"Aksaray’da yıllık 1 ton şeker pancarı üretiliyor"

Ekili arazide incelemeler yapan Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise Aksaray’da yıllık yaklaşık olarak 1 milyon ton şeker pancarı üretimi yapıldığını belirterek, “Gördüğümüz kadarı ile pancarların gelişmesi gayet iyi. Herhangi bir zararlı tespit etmedik. Ancak yaprak lekesine karşı da çiftçilerimizi uyarıyoruz. Ziraat mühendisleri bizlere bunu söylediler. Çünkü yaprak lekesi hastalığı da önemli verim kayıplarına sebep olmakta. O yüzden çiftçilerimiz bunu gözlemledikleri takdirde gerek bizim gerekse ziraat odasının ziraat mühendislerine iletildiği takdirde yerinde inceleme yapılarak pancardaki bu hastalığa karşı da gerekli tedbirler alınır. Aynı zamanda da ilimizde de bu pancar şeflikleri de var. Bu pancar şefliklerine de ilettiklerinde gerekli tedbirler alınır. İlimizde pancar yaklaşık 1 Milyon ton civarında üretim yapılıyor ve Türkiye genelinde de 3’üncü sıradayız. Pancarın şeker oranı ve kalitesi de diğer illere nazaran daha iyi. Şeker oranı daha iyi ve çiftçilerimize bundan dolayı teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız hasat etmelerini temenni ediyorum” dedi.