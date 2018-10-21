Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 2018 yılı pancar hasat sezonu başladı. Pancar üreticileri tarlalarda hasadını yaparken, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen inadına üreteceklerini söyledi.

Üreticiler traktör ve makinelerle tarlalarda hasada başlarken, pancar taban fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulundu. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, hasat sezonunun yaklaşık 15 gün önce başladığını belirterek, üreticilerin tarlalarda hasatlarına devam ettiğini söyledi. Aksaray'ın şeker pancarında Türkiye'de söz sahibi olduğuna dikkat çeken Başkan Koçak, “Şu anda pancarın bileti kesildi, şekere yolculuk başladı. Yaklaşık 10-15 gün önce hasat sezonu başladı. Şu anda üreticilerimiz tam kapasiteyle sahada. Aksaray tarım şehri. Özellikle şeker pancarında söz sahibiyiz. Bir milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretiyoruz. Aksaray bölgesinde iki tane şeker fabrikasını besliyoruz. Ülke ekonomisine, ülke şekerine ciddi şekilde katkı sağlıyoruz. Bilindiği gibi şeker fabrikaları özelleşti. Şu anda geçiş sürecindeler. Üreticilerimiz az da olsa sıkıntıda. Tabii biz sanayicilerden istediğimiz, önümüzde gelen kış sezonu biraz daha hassasiyet gösterirlerse üreticilerimiz adına çok iyi olacak. Gelecek yıllarda da pancar çiftçisinin tarladan çıkmaması için, pancar ekimini devam ettirmesi için sanayicilerin özellikle üreticilerimizi yıldırmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bilindiği üzere ülkemizde az da olsa ekonomik kriz var. Dolar, euroyu bahane edip de özellikle stokçular üreticilerimize ciddi şekilde sıkıntı yaşatıyorlar. Pancar taban fiyatının geçtiğimiz yılın girdilerine göre 235 TL olarak verildiği için şu anda da maliyetler ciddi şekilde yüksek. Yetkililerden, sanayicilerden özellikle rica ediyorum, pancar taban fiyatını tekrar gözden geçirirlerse üreticilerimiz bir nebze de olsa rahat eder. Pancar taban fiyatı verileli 1 yıl oldu ama girdilerimiz 2 katına çıktı. Biz, ülkemiz için, vatan için, geleceğimiz için inadına üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” dedi.