Paragliding World Cup Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray’da başladı

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğinde yapılan Paragliding World Cup Yamaç Paraşütü Dünya Kupası mesafe yarışmasına 30 ülkeden 130 sporcu katıldı. Yarışmaya Türkiye’den ise 13 milli sporcu katılım sağladı. Hasan Dağı’nda gerçekleştirilen yarışmada uçuş pilotları teker teker kendilerini boşluğa bırakarak gökyüzünde rengarenk görüntü oluşturdu. Yarışmaya katılan uçuş pilotu Mustafa Ulutaş (42), “Gökyüzü rengarenk olacak. Güzel bir şey. Amacımız ülkemizi temsil etmek” dedi.

Hava Sporları Aksaray Temsilcisi ve Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman, “Bugün burada Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Bugün ilk resmi günümüz. 30 ülkeden 130 milli takım sporcusu katılıyor. Aksaray tarihinde bir ilk. Bu yüzden Dünya Kupası’nı Aksaray’da yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bugünkü uçuşlarımız birazdan başlayacak. Yaklaşık pilotlarımıza verdiğimiz 150 ile 100 kilometre arasındaki görevi en iyi şekilde, en hızlı şekilde tamamlayıp günün uçuşunu tamamlamış olacağız. Bu çok büyük bir organizasyon. O yüzden sadece milli takımlar seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye’den 13 milli sporcumuz katıldı bu yarışmaya. Diğer katılan sporcularımız 30 ülkenin milli takım sporcuları” dedi.

Uçuş pilotu Burcu Demirörs Esen ise (30), “Bugün dünya şampiyonası burada gerçekleştiriliyor. Yıllar önce gerçekleştirilmişti. Daha sonra tekrar Türkiye’ye verdiler. Çok gururlu ve mutluyuz. Yarışmada 10 küsür Türk var, diğerleri hep yabancı. İlk defa geldiler ve çok sevdiler burayı” dedi. Milli takım uçuş pilotu Merve Gülşah Arslan (27) de, “Bugün dünya kupasının ilk günü. Bize 72 kilometrelik bir görev uçuşu verdiler. Olabildiğince kısa sürede bu görevi tamamlamaya çalışacağız. Rakiplerim çok zorlu, sağlam pilotlar. Hiç kolay olmayacak. Zaten kolay olan şey güzel değildir. Onun için çok eğlenceli ve güzel bir yarışma olacak” dedi.