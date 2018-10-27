Plakaları lastikle kapatan tır sürücüleri polisten kaçamadı

Aksaray'da plakalarını lastik ve iple kapatarak MOBESE kameralarından kaçmak isteyen 4 tır polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Aksaray-Nevşehir Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, MOBESE kameralarından 4 ayrı tırın plakalarının bir kısmının kapatıldığını fark eden polis ekipleri hemen harekete geçerek tırların plakalarının görünen kısmını ekiplere bildirdi. Aksaray-Konya ve Ankara Karayolu üzerinde çalışma başlatan polis ekipleri tırları Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yakaladı. Araçlar ve sürücüler hakkında araştırma ve sorgulama yapan polis ekipleri, dorselerin muayenesinin olmadığını, sürücülerin SRC belgesi olmadığını tespit etti. Bunun üzerine sürücülere eksik maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, tır sürücüleri olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.