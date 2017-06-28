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28 Haziran 2017 11:06

Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ve polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmazken, kaçan sürücü yarım saat süren kovalamaca sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptıktan sonra yakalandı.

Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

28 Haziran 2017 11:06


Olay, Belediye Arsaları mevkisi Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine 68 BC 790 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaklaşık yarım saat sürerken, Aksaray Emniyeti adeta alarma geçti. Bir süre kaçtıktan sonra Hürriyet Mahallesi Sağlık köy yoluna çıkan sürücü buradan merkez istikametine kaçarken başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kaza yapan sürücü polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Yakalanan sürücü Yasin Çapa Ö.’nün (28) ehliyetsiz olduğu ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilirken, üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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