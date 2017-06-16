Ramazan Sokağı’nda etkinlikler sürüyor

15 Temmuz Milli İrada Meydanında düzenlenen etkinlikler kapsamında illüzyon gösterisiyle adından sıkça söz ettiren Kıvanç ve Burak kardeşler sahne aldı. İllüzyonist kardeşlerin yaptıkları muhteşem illüzyon gösterisiyle dikkat çekti. İllüzyonist Kıvanç ve Burak kardeşlerin resim kağıdından bowling topu çıkartmaları, uçan sehpa, bozuk madeni paralarla yapılan gösteri ve izleyiciden aldıkları kol saati ile saatin belirlenen zaman dilimini göstermesine kadar bir çok alanda yapılan illüzyon gösterilerini Aksaraylılar hayranlık ve şaşkınlık içerisinde izledi. Yine Ramazan Sokağı’nın vazgeçilmesi orta oyunları, illüzyon gösterisinden önce izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.