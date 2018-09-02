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02 Eylül 2018 22:38

Sahte askeri kimlikle uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalandı

Aksaray’da kendisini durduran polise sahte kimlikle asker olduğunu söyleyen şahsın otomobilinde 21 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte askeri kimlikle uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalandı

02 Eylül 2018 22:38


Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 63 M 5578 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden belindeki tabancayı göstererek inen Veysel S. (38), üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Jandarma Kd. Üst. Çvş. olarak düzenlenmiş askeri kimlik kartını polis ekiplerine verdi. Kendini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan Veysel S.’nin hareketlerinden şüphelenen ekipler otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajındaki stepne bölümünde 21 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Veysel S. ile birlikte otomobildeki diğer şüpheliler Ahmet D. (32) ve Mehmet A. (23) gözaltına alan polis, Veysel S.’nin kendine askeri personel süsü verdiğini belirledi. Polis, Veysel S. ile yanındaki Ahmet D.’nin uyuşturucu ve hırsızlık gibi 9 ayrı suçtan arandıklarını tespit etti. Veysel S.’nin belindeki ruhsatsız tabanca ve iki adet şarjöre de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel S. ve Ahmet D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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