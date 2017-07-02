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02 Temmuz 2017 18:44

Samanların içinden 50 bin paket kaçak sigara çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda samanlar arasında 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Samanların içinden 50 bin paket kaçak sigara çıktı

02 Temmuz 2017 18:44


Olay, Aksaray-Adana Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden M.D. (37) idaresindeki 47 KZ 552 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri saman yüklü tırda arama başlattı. Yapılan aramada yüklü samanlar arasına gizlenmiş 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve yanında bulunan Ş.D. (28) gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.




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