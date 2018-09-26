Satılan hayvanların parası olan 13 bin 700 lirayı otomobilden çaldılar

Aksaray'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapısını zorlayarak açtıkları otomobil içerisinden satılan hayvan parası olan 13 bin 700 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Perşembe Semt Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mevlit Uygur (33), hayvan pazarında 2 büyükbaş hayvanını sattıktan sonra Aksaray Adliyesine geldi. Burada adliyedeki işlerini halletmek için 68 AAD 254 plakalı otomobilini Perşembe Semt Pazarı içerisine park eden Mevlit Uygur, sattığı hayvanların parası olan 13 bin 700 TL'yi de torpido gözüne bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra aracına gelen Mevlit Uygur, torpido gözündeki paraları koyduğu yerde bulamadı. Neye uğradığını şaşıran Mevlit Uygur, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç içinde ve dışında parmak izi çalışması yaptı. Polis, parayı çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Sattığı hayvanların parasını çaldıran Mevlit Uygur, 13 bin 700 TL'yi aracına koyduğunu belirterek, "13 bin 700 liram vardı almışlar. Adliyeye gitmiştim. Sabah pazarda hayvan satmıştım. Onun parasıydı” dedi.