Şehit aileleri ve gazilere Konya'da kültür gezisi

Konya gezisine Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy ile şehit aileleri ve Aksaray Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, gaziler ve aileleri katıldı. Aksaraylı şehit aileleri ve gaziler, program kapsamında ilk olarak Ecdat parkını gezdi. Ardından Kelebekler Vadisi ve İstiklal Şehitler Abidesi ziyaret edildi. Şehit aileleri ve gaziler, müzeyi gezdikten sonra şehitler için dua etti. Daha sonra Mevlana Müzesi ve Şems-i Tebriz'i Türbesini ziyaret eden gaziler ve şehit aileleri, 80 Günde Devri Alem Parkı'na da giderek Konya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmiş oldu.

Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy, “Öncelikle Belediye Başkanımıza Konya gezisi için teşekkür ediyoruz. Şehit ve gazi ailelerimiz hiç olmazsa bir nefes aldılar. Başkanımızın şehit aileleri ve gaziler için yaptığı işleri saymakla bitiremeyiz. Bu tür aktiviteler bize çok büyük memnuniyet veriyor. Biz Başkanımızdan çok memnunuz Allah ondan razı olsun. Bundan sonrada inşallah şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatlatacak aktiviteler ve geziler düzenlenir” şeklinde konuştu.

Aksaray Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ise, “Şehit aileleri ve gazilerimiz ile sahsım adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız verdiği sözlerde duruyor. Genç, dinamik ve enerjik bir başkandır. Bizler için düzenlediği Kültür gezilerine devam etmesini diliyoruz” dedi.