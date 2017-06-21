Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 14:10

Seksenler dizisi oyuncuları Ramazan Sokağına konuk oldu

Aksaray Belediyesi tarafından 4 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokağı’nın dün akşamki konukları Seksenler adlı sevilen dizinin oyuncuları oldu.

Seksenler dizisi oyuncuları Ramazan Sokağına konuk oldu

21 Haziran 2017 14:10


Seksenler dizisi oyuncuları Kemal Kuruçay, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Berat Yenilmez ve Tahsin Taşkın’ın Ramazan Sokağında sahne almasıyla vatandaşlar büyük bir coşku yaşandı. Bekçi Bekir olarak tanınan Hacı Ali Konuk’un sahneye çıkması ve Türkü söyleyerek halkın arasına karışmasıyla büyük bir sevgi çemberi oluştu. Vatandaşlar, dizideki Bekçi Bekir ile selfi yapmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Dizide yaşadıkları anılarını Aksaray halkı ile paylaşan oyuncular, Aksaray’a ikinci kez gelmekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini Aksaray halkı ile buluşturan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ’ya teşekkür etti. Seksenler dizisi oyuncuları, güzel bir programın ardından Ramazan sokağını dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
AKSARAY NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!