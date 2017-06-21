Seksenler dizisi oyuncuları Ramazan Sokağına konuk oldu

Seksenler dizisi oyuncuları Kemal Kuruçay, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Berat Yenilmez ve Tahsin Taşkın’ın Ramazan Sokağında sahne almasıyla vatandaşlar büyük bir coşku yaşandı. Bekçi Bekir olarak tanınan Hacı Ali Konuk’un sahneye çıkması ve Türkü söyleyerek halkın arasına karışmasıyla büyük bir sevgi çemberi oluştu. Vatandaşlar, dizideki Bekçi Bekir ile selfi yapmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Dizide yaşadıkları anılarını Aksaray halkı ile paylaşan oyuncular, Aksaray’a ikinci kez gelmekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini Aksaray halkı ile buluşturan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ’ya teşekkür etti. Seksenler dizisi oyuncuları, güzel bir programın ardından Ramazan sokağını dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı.