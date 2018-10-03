Selçuklu Park Aksaray'ın yeni cazibe alanı olacak

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projeleri arasında yer alan ve eski TMO alanına inşa edilecek olan Selçuklu Park Projesi'nin yapımına başlandı.

İhaleyi alan müteahhit firma, Selçuklu Park projesi alanında çalışmalarına başladı. Alanda kanalizasyon hatları, sulama ana hatları ve havuz dolum boşaltım hatları tamamlandı. Kaba tesviye işlemi tamamlanıp alan kodlaması yapıldı. İnce tesviye işlemi tamamlanıp bitkisel toprak serim işine başlandı. Projede yer alan görsel havuzun kazısı yapılıp temeli atıldı.

Park alanı, Güneybatısında yapımı planlanan ve yaklaşık 4 bin metrekare oturum alanına sahip “Aksaray Zembilli Ali Cemali Kütüphanesi ve Kültür Merkezi” ile bir bütün şekilde ele alındı. Alanda bulunan mevcut ağaç dokusu tamamen korunmuş, proje tasarımı bu doğrultuda yapıldı. Selçuklu Parkı kimliği, Aksaray'ın Selçuklu tarihinin temasını yansıtacak şekilde ele alındı. Aksaray'ın en önemli tarihi ögelerinden olan “Ulucami” kapısı ve Selçuklu motiflerinin günümüz modernize uyarlanması ve simgesel bir kapı ile taçlandırıldı. Parkın girişi “Selçuklu Meydanı” ile tanımlandı. Simgesel kapı, gündüz ve gece görünümüyle Aksaray'ın yeni ve önemli cazibe alanı olacak. Aksaray'ı daha modern ve marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ve projelerini de bu yönde hazırladıklarını belirten Başkan Yazgı, “3 senelik bir çalışmamız ve gayretimiz sonucu Toprak Mahsulleri Ofisinin yeri tamamen Aksaray Belediyemizin oldu. Bu süreçte Tapularını aldık. Siloları tamamen kaldırdık Buraya Selçuklu park adını verdiğimiz, halkımızın nefes alabileceği, bambaşka bir park projesini yapıyoruz. Bu bizim seçim sürecinde vermiş olduğumuz bir sözdü Allaha Hamd olsun bu dönem içerisinde bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Aksarayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.