Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 22:12

Sinir krizi geçiren annesi bayılınca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Sinir krizi geçiren annesi bayılınca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

03 Ocak 2017 22:12

Aksaray’da eski arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini iddia eden alkollü kadın yol ortasında sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerinin müdahalesine izin vermeyen alkollü kadın baygınlık geçirirken, 11 yaşındaki oğlu korku ve gözyaşları içinde polise yaşananları anlattı.
Olay, Cumhuriyet Bulvarı Baysan Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Güldede A.’dan (22) ayrılan Emine Ç. (30), şahsın evine geldiğini ve kendisini sürekli olarak rahatsız ettiğini belirtirken, Güldede A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Emine Ç. olay yerinde sinir krizi geçirirken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Güldede A. olay yerinden kaçarken, sinir krizi geçiren kadın ilk olarak vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmek istedi. Alkollü olan ve sinir krizi geçiren Emine Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine müdahale ederken, kendini yerden yere atarak park halindeki otolara zarar verdi. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu Emine Ç. sakinleştirilirken, bir markette aniden baygınlık geçirdi.

"Annem ayrılınca rahatız edip duruyordu"
Olayların yaşandığı sırada annesinin yanından bir saniye bile ayrılmayan 11 yaşındaki oğlu Y.Ç. ise, annesinin baygınlık geçirmesi ile gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerine bilgi veren Y.Ç, korku ve gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Annesinin Güldede A. ile eskiden ilişki yaşadığını anlatan Y.Ç, "Adam bizi eskiden beri rahatsız edip duruyor. Annemle eskiden ilişki yaşıyordu. Sonra annem bu adamdan ayrılmak istedi ve ayrıldı. Sonra ikide bir böyle gelip duruyordu” dedi.
Baygınlık geçiren Emine Ç. de olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının aşırı derecede alkollü olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kadının üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Güldede A’nın yakalanması için çalışma başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç