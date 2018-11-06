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Sobayı yakmak isterken evini yaktı

Aksaray’da soba yakmak isterken halıya düşürdüğü ateşle evi yakan yaşlı çift dumandan zehirlendi.

Aksaray'da soba yakmak isterken halıya düşürdüğü ateşle evi yakan yaşlı çift dumandan zehirlendi.


Yangın, Zafer Mahallesi 6832 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Parkinson hastası olduğu öğrenilen Ali Babur (68), sobayı yakmak isterken bir anlık dalgınlıkla halıya ateş düşürdü. Düşen ateş kısa sürede halıyı tutuştururken oda alevlere teslim oldu. Durumu fark eden komşuları Ali Babur ve eşi Gülendam Babur'u (67) ikametten çıkarttı.


Olay yerine çağrılan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında binanın üst katında bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangında dumandan zehirlenen yaşlı çift, 112 acil sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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