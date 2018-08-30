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30 Ağustos 2018 11:54

Sosyal medyadan FETÖ lehine propaganda yapan şüpheli tutuklandı

Aksaray’da sahte sosyal medya hesaplarından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lehine propaganda yaptığı tespit edilen 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan FETÖ lehine propaganda yapan şüpheli tutuklandı

30 Ağustos 2018 11:54


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele (SSM) Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinde yaptıkları denetim ve incelemelerde bir şahsın FETÖ/PDY lehine propaganda yaptığını tespit etti. Araştırma ve takibi derinleştiren polis şahsın Aksaray’da bulunduğunu belirledi. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahsın kimliğini ve adresini tespit eden SSM ekipleri, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda Serdal Görür (38) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, burada verdiği ifadesinde FETÖ/PDY lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığını itiraf ederek, bunalımda olduğunu söylediği öğrenildi. Evde geniş çaplı arama yapan ekipler, terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e ait bir kitap ele geçirdi. Bilgisayar ve bazı materyallere el konuldu.


Şüpheli üzerinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Serdal Görür’ün 23 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığını, daha sonra 30 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiğini, Aksaray Defterdarlığında görevliyken görevden uzaklaştırıldığını tespit etti. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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