STK başkanlarından ATSO projelerine tam destek

Sivil toplum kuruluşları ATSO projelerine tam destek verdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve TÜMSİAD'a ziyaret gerçekleştirdi. ATSO heyeti, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Yaşar Altın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve TÜMSİAD Başkanı İlker Başgan ile görüşme gerçekleştirirken ziyaretlerin ana gündemi Demiryolu ve ATSO projeleri oldu. STK başkanları, Aksaray sanayisinin geleceğine yön verecek olan Mega projelere tam destek verirken, Demiryolu sorununun çözülmesinde ortak noktada buluşulması ve ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti. Ankara'ya yapılan çıkarmada proje dosyalarını ve sorunları anlattıklarını ifade eden ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptığımız ziyaretlerimizde Mega Projelerimiz için hazırlamış olduğumuz raporlarımızı Milletvekillerimize teslim ettik. Aksaray'ın ufkunu açacak bu projelerin bir an hayata geçirilmesi için gerekli izni bekliyoruz. İzinlerin alınması ile birlikte hızlı bir şekilde projelere başlayacak ve ilimizi 2023 yılı hedeflerine taşıyacağız. Bu anlamda Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımızla bir araya gelmeye çalışıyor ve onlarında destekleri ile çalışmalarımızı daha hızlı yönlendiriyoruz. Ayrıca Demiryolu sorununun ilimizin yakın zamanda daha büyük sorunlarla karşılaşmaması, yatırımcıların Aksaray'ı yeniden cazibe merkezi görmesi için sorunların üzerine gidilmesi gerektiği noktasında ortak görüşte buluştuk. Burada önemli olan 400 bin nüfuslu Aksaray'ın bir bütün olarak adım atmadık yer, çalmadık kapı bırakmadan sorunun çözüme kavuşturmasını sağlamaktır. Eğer ortak aklın gücüyle buluşursak sorunlar mutlaka çözülecektir. Bunun bilincinde olursak Aksaray için belirlediğimiz vizyonumuz er ya da geç hayat bulacaktır” dedi.