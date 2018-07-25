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25 Temmuz 2018 13:03

Sulama kanalına düşen keçi AFAD tarafından kurtarıldı

Aksaray’da önce sulama kanalına ardından su tahliye borusuna düşen keçi AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen keçi AFAD tarafından kurtarıldı

25 Temmuz 2018 13:03


Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, keçilerini otlatmaya çıkan çoban Memiş Er (30), sulama kanalı bölgesine geldiğinde hayvanlarından birisi sulama kanalına düştü. Kanala düşen keçi akıntıyla beraber su tahliye borusuna girdi. Bir süre hayvanı kurtarmaya çalışan çoban Er hayvanı kurtaramayınca durumu İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri hemen kurtarma çalışması başlatarak, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu tahliye borusunda mahsur kalan keçiyi sağ olarak kurtardı. Kurtarılan keçi çobana teslim edilirken, çoban Er, AFAD ekiplerine teşekkür etti.




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