Sultanhanında Alaaddin Keykubat Camii ibadete açıldı

Törende konuşan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, cami inşası için emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sultanhanı ilçemize yakışır bir cami kazandırdık. O kadar güzel bir işe imza attık ki, bu cami yapım aşamasında akşam vakti yoldan geçen kamyon şoförü bir hayırsever bile cami inşasına yardımda bulundu. İnanın Türk Milleti olarak bizim değerlerimize sahip çıkmamız bizleri ayakta tutan hasletlerimizdendir” dedi.

Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu ise, “Camiler Anadolu’nun fethiyle her yere kondurulan adeta ülkenin bir tapusu bir aidiyet sembolüdür. Ayeti kerimede, ’Allah’ın Mescitlerini ancak Allah’a ve ahret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve sadece Allah’tan korkan kimseler imar eder’ denmekte. Peygamber Efendimiz bu konuda, ‘Kim Allah’ın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse Allah’ta onun için cennette bir saray hazırlar’ diye buyurmuştur. Cami nefes aldığımız dost bir ev, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetilenin yönetenle, yerlinin yabancı ile bütünleştiği büyük bir mabettir’’ dedi.

Konuşmaların ardından Sultanhanı Alaaddin Keykubat Camii İl Müftüsü Cemalettin Bal’ın duası ile ibadete açıldı ve öğle namazı cemaat ile birlikte kılındı. Namazın ardından hayırsever bir vatandaşın katkısı ile ilçe halkına yemek ikramı yapıldı.

Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, İl Müftüsü Cemalettin Bal, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, İlçe Emniyet Müdürü Halil Azgın, daire amirleri, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.