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Sultanhanı'nda ortaokullar arası satranç turnuvası

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.


Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu tarafından Millet Kıraathanesinde düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü. Satranç turnuvasına 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sultanhanı Ortaokulu ve Sultanhanı İmam Hatip Ortaokulundan 32 öğrenci katıldı. Öğrenciler turnuvada birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. İlçede sosyal faaliyetler ve öğrenciler arası faaliyetler bakımından önemli bir etkinlik olduğunu belirten öğrenci velileri, çocuklarının satranç müsabakasını ilgi ile izledi. Turnuvada ilk 3'e giren öğrenciler ve birinci olan okula ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında verilecek.

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