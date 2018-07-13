Tekstil mağazasında yangın paniği

Yangın, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir tekstil mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazanın 4’üncü katında bulunan plastik askılar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mağaza yetkililerinin dumanı görmesi üzerine fark edilen yangın hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın nedeniyle mağaza kısa sürede dumanlar altında kalırken, kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk olarak mağazayı tahliye etti. Ardından balkonda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından vatandaşlar da rahat bir nefes alırken, polis yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.