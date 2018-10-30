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Temizlenmeyen davlumbaz yangın çıkarttı

Aksaray’da bir evin mutfağında davlumbazdan çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Aksaray'da bir evin mutfağında davlumbazdan çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Yangın, Hürriyet Mahallesi 4660 Sokak 8 numaralı ikamette çıktı. Edinilen bilgiye göre, davlumbazda biriken yağ, ev sahibinin ocağı yakmasıyla alev aldı. Ev sahibi ilk olarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiyeye haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

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